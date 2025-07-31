Медведев ответил на вопрос, будут ли у «Зенита» ещё трансферы этим летом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, планирует ли клуб осуществлять ещё трансферы в летнее окно, которое открыто до 11 сентября. Ранее «Зенит» уже подписал Романа Вегу (защитника из «Аргентинос Хуниорс») и Жерсона (полузащитника из «Фламенго»).

«Ещё время есть. Пока говорить о том, что больше трансферов не будет, преждевременно», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четыре очка за два матча нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В прошлом цикле сине-бело-голубые финишировали в РПЛ на второй строчке. До этого «Зенит» шесть лет подряд становился чемпионом России.