«Удачи, легенда!» Круговой отреагировал на уход Файзуллаева из ЦСКА

Защитник московского ПФК ЦСКА Данил Круговой прокомментировал решение хавбека Аббосбека Файзуллаева покинуть стан армейцев и продолжить карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир».

«Аббосик, знаю, как ты мечтаешь играть где-то очень и очень высоко, и я верю, что у тебя это получится! Удачи, легенда! Сияй!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора». Всего провёл 72 матча, забил восемь мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок и Суперкубок России и бронзу МИР РПЛ. В период выступления за армейцев признавался лучшим молодым игроком года в Азии.