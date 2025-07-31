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«Удачи, легенда!» Круговой отреагировал на уход Файзуллаева из ЦСКА

«Удачи, легенда!» Круговой отреагировал на уход Файзуллаева из ЦСКА
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Защитник московского ПФК ЦСКА Данил Круговой прокомментировал решение хавбека Аббосбека Файзуллаева покинуть стан армейцев и продолжить карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир».

«Аббосик, знаю, как ты мечтаешь играть где-то очень и очень высоко, и я верю, что у тебя это получится! Удачи, легенда! Сияй!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора». Всего провёл 72 матча, забил восемь мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок и Суперкубок России и бронзу МИР РПЛ. В период выступления за армейцев признавался лучшим молодым игроком года в Азии.

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