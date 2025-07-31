Валерий Овчинников: результаты «Пари НН» удручают, нужно что-то менять

Отечественный тренер Валерий Овчинников высказался о результатах «Пари НН» на старте сезона-2025/2026. Нижегородцы проиграли три матча из трёх.

«Думаю, что «Пари НН» по итогам сезона останется в РПЛ. Конечно, удручают результаты в первых матчах сезона. Кому будет приятно проигрывать? Три встречи проиграно, надо что-то пересмотреть. Когда петух клюнет, будет уже бесполезно что-либо менять. Что касается атакующего футбола «Пари НН», команда может пропагандировать что угодно, но всё зависит от соперника. Нижегородцы не забивают не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Руководству клуба нужно очень сильно задуматься над тем, что происходит в команде», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.