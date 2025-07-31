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«Ноттингем Форест» сообщил о переходе полузащитника сборной Швейцарии Ндоя

«Ноттингем Форест» сообщил о переходе полузащитника сборной Швейцарии Ндоя
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Швейцарский полузащитник Дан Ндой перешёл из итальянской «Болоньи» в английский «Ноттингем Форест». Об этом сообщил официальный сайт «Ноттингем Форест».

«Игрок сборной Швейцарии прибыл из Болоньи, где он провёл 75 матчей за команду Серии А, присоединившись к ней летом 2023 года. Сезон-2024/2025 был особенно успешным: Ндой забил единственный гол в финале Кубка Италии и принёс «Болонье» первый крупный трофей более чем за 50 лет», — написано в сообщении клуба.

«Я очень рад, что подписал контракт с этим клубом. Сейчас в «Форесте» настали поистине захватывающие времена, и я сразу понял, что хочу стать частью этого проекта. Это действительно амбициозная команда с фантастической историей, и мне не терпится начать», — сказал Ндой.

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