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КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Балтикой»

КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Балтикой»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:3) за скандирование болельщиков в адрес судьи и неподобающее поведение команды.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи на матче с «Балтикой». «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды — удаление двух игроков», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» состоялся в субботу, 26 июля.

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