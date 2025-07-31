КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Балтикой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:3) за скандирование болельщиков в адрес судьи и неподобающее поведение команды.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи на матче с «Балтикой». «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды — удаление двух игроков», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» состоялся в субботу, 26 июля.