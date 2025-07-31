КДК не стал отменять красную карточку Заболотного — форвард «Спартака» пропустит один матч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал отменять красную карточку нападающего «Спартака» Антона Заболотного, которую он получил в матче 2-го тура Мир РПЛ с «Балтикой». Таким образом, форвард красно-белых пропустит один матч

«Информация в протоколе: Заболотный удалён за серьёзное нарушение правил. 28 июля «Спартак» направил в КДК РФС обращение на отмену красной карточки. ЭСК РФС заключил, что судья Карасёв правильно удалил игрока. КДК РФС не отменил красную карточку Заболотного.

Рассматривался вопрос дополнительного наказания. На заседании присутствовал юрист «Спартака», а Заболотный записал видеообращение. За грубую игру КДК дисквалифицировал Антона Заболотного на два матча, один из которых — условно. Также Заболотному установлен испытательный срок — до конца сезона-2025/2026», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.