Деменко считает опасным трансфер Жедсона Фернандеша в «Спартак»

Бывший футболист Максим Деменко высказался о возможном переходе полузащитника Жедсона Фернандеша из турецкого «Бешикташа» в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить до € 27 млн.

«Спартак» — сложная тема, всегда очень много проблем. Если брать уровень команды, «Спартак» должен бороться за чемпионство. Этого требуют от Станковича. Конечно, когда берут футболиста в лице Жедсона, его долго просматривают и анализируют. Ещё непонятно, как он впишется. Для меня такие покупки опасны: заплачена большая сумма, а наши команды не выступают в еврокубках.

В любом случае после пяти-семи туров мы сможем понять, действительно ли Фернандеш впишется в команду. В России достаточно сложный чемпионат, а длинные переезды будут создавать проблемы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.