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В «Динамо» ответили, возможен ли переход Максима Глушенкова из «Зенита»

В «Динамо» ответили, возможен ли переход Максима Глушенкова из «Зенита»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил, возможен ли переход в клуб нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

— Отец Глушенкова предложил решать Карпину, стоит ли Максиму подумать о «Динамо». Как относитесь к переходу Максима в «Динамо» — интересен ли он?
— Думаю, на сегодняшний день для этого ноль оснований, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, после матча 2-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:2), где футболист был заменён в перерыве, его отец отметил, что после ухода нападающего с поля игра сине-бело-голубых не поменялась, и допустил, что футболист может задуматься о том, чтобы покинуть «Зенит», если подобные замены продолжатся.

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