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«Барселона» обыграла «Сеул» в товарищеском матче с 10 голами

«Барселона» обыграла «Сеул» в товарищеском матче с 10 голами
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались южнокорейский «Сеул» и испанская «Барселона». Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле (Южная Корея). «Барселона» одержала победу со счётом 7:3.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 июля 2025, четверг. 14:00 МСК
Сеул
Сеул, Южная Корея
Окончен
3 : 7
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 8'     0:2 Ямаль – 14'     1:2 Ук – 26'     2:2 Аль-Араб – 45+1'     2:3 Ямаль – 45+3'     2:4 Кристенсен – 55'     2:5 Ф. Торрес – 74'     2:6 Гави – 76'     3:6 Чун – 85'     3:7 Ф. Торрес – 87'    

В составе «Барселоны» отличились Роберт Левандовски, Ламин Ямаль (дважды), Андреас Кристенсен, Ферран Торрес (дважды) и Гави. За «Сеул» забили Чхо Ёун Ук, Язан Аль-Араб и Хан Мин Чун.

«Сеул» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи сезона-2025. Команда набрала 36 очков за 24 матча. «Барселона» в сезоне-2024/2025 стала чемпионом Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 88 очков после 38 игр.

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