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«Зенит» обозначил ценник Нино — источник

«Зенит» обозначил ценник Нино — источник
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«Зенит» определился с суммой, за которую готов расстаться с бразильским защитником Нино. Так, сине-бело-голубые могут отпустить игрока в случае предложения не менее € 12 млн, сообщает RTI Esporte.

Отмечается, что «Флуминенсе», претендующий на Нино, готовит предложение в размере € 8 млн. Эта сумма не вписывается в финансовые требования «Зенита».

Нино перешёл в стан сине-бело-голубых из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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