КДК оштрафовал «Рубин» за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес «Зенита»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Рубин» за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес санкт-петербургского «Зенита» (2:2) по ходу игры 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11' 0:2 Кассьерра – 36' 1:2 Ходжа – 47' 2:2 Даку – 90'
«Скандирования болельщиками «Рубина» оскорбительных выражений в адрес «Зенита». «Рубин» оштрафован на 10 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене. Игра пройдёт 3 августа и начнётся в 18:00 мск.
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