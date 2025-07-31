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Милан Гаич: Роша ничего не говорил о своём уходе из ЦСКА

Милан Гаич: Роша ничего не говорил о своём уходе из ЦСКА
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Футболист ЦСКА Милан Гаич отреагировал на новости об уходе нескольких игроков из армейской команды. Ранее сообщалось, что Виллиан Роша перейдёт в «Аль-Джазиру» из ОАЭ, а Келлвен продолжит карьеру в бразильском «Палмейрасе».

«Об уходе Роши и Келлвена ещё не объявлено официально, я ничего не знаю. Посмотрим, случится это или нет — время покажет. Мне они ничего не говорили», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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