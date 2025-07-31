Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаич: надеюсь, Файзуллаев продолжит проявлять себя в Турции и хорошо проведёт ЧМ-2026

Гаич: надеюсь, Файзуллаев продолжит проявлять себя в Турции и хорошо проведёт ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского ПФК ЦСКА Милан Гаич прокомментировал решение хавбека Аббосбека Файзуллаева покинуть стан армейцев и продолжить карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир».

«Аббос хорошо попрощался с нами. Я желаю ему удачи — он очень хороший парень и футболист. Надеюсь, что в Турции Файзуллаев продолжит проявлять себя и хорошо проведёт чемпионат мира», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора». Всего провёл 72 матча, забил восемь мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок и Суперкубок России и бронзу МИР РПЛ. В период выступления за армейцев признавался лучшим молодым игроком года в Азии.

Материалы по теме
«Самый закрытый клуб Турции». Что ждёт Файзуллаева в любимой команде Эрдогана
Эксклюзив
«Самый закрытый клуб Турции». Что ждёт Файзуллаева в любимой команде Эрдогана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android