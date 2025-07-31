Гаич: надеюсь, Файзуллаев продолжит проявлять себя в Турции и хорошо проведёт ЧМ-2026

Футболист московского ПФК ЦСКА Милан Гаич прокомментировал решение хавбека Аббосбека Файзуллаева покинуть стан армейцев и продолжить карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир».

«Аббос хорошо попрощался с нами. Я желаю ему удачи — он очень хороший парень и футболист. Надеюсь, что в Турции Файзуллаев продолжит проявлять себя и хорошо проведёт чемпионат мира», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора». Всего провёл 72 матча, забил восемь мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок и Суперкубок России и бронзу МИР РПЛ. В период выступления за армейцев признавался лучшим молодым игроком года в Азии.