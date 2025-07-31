Нагельсман обозначил условие, при котором тер Штеген поедет на ЧМ-2026 со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поедет на чемпионат мира — 2026, если будет получать регулярную игровую практику в клубе.

«Он наш первый номер, если здоров и играет в клубе. К декабрю Марк должен вернуться в строй, в марте он сыграет за сборную, скорее всего, как и в июне», — приводит слова Нагельсмана испанское онлайн-издание AS.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» больше не рассчитывает на Марка‑Андре тер Штегена. Есть возможность, что зимой он перейдёт в другую команду для получения регулярной игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года. Вратарь намерен играть в основном составе сборной Германии.