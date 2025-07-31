Созин — о словах Федорищева: если государство не будет вкладывать в футбол — его не будет

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на идею губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по поводу финансирования футбольных клубов. Ранее чиновник заявлял, что государственное финансирование клубов не должно превышать 50% от их общего бюджета.

«Увидел высказывание господина Федорищева о государственном финансировании в нашем футболе, что его надо сокращать на 50%. Очень хорошее начинание, ну очень! По большому счёту не должны государственные корпорации влиять на спортивные результаты команд. Только вот в нашей стране правила другие – у нас всё государственное, частной собственности, особенно крупной, очень мало. И если государство не будет вкладываться в футбол – футбола просто не будет.

Конечно, чиновник такого уровня хочет сделать как лучше. Даже если его предложения при этом – утопия. Главное, чтобы за громкими словами что-то последовало, а не как с судьями – историю с «взятками» поднял, а до конца не довёл. Теперь вот напомнил о себе иначе. Раз есть желание сократить государственное финансирование – пожалуйста. Подготовьте графики, как это сделать аккуратно и безвредно, распишите программу на несколько лет, как будете снижать процент государственных денег в клубах. А покажите подготовленные документы Дюкову… Если делать такие вещи резко – не будет почти половины клубов. А на то, что останется, смотреть будет невозможно. Кому это надо?

Что-то высказать в воздух может каждый. Тем более – про футбол. Это ведь проще, чем говорить об отсутствии в Самаре беговых прорезиненных дорожек. Или о том, что за пределами центра города асфальт выглядит так, будто по нему каждый день ездят танки. Футбол – гораздо интереснее для читателя, чем беговые дорожки и асфальт. Его будут обсуждать. Думаю, как только все забудут слова Федорищева о государственных деньгах в футболе, он начнёт рассуждать на тему лимита на легионеров», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».