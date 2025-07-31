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Созин: новое поколение воспитанников ЦСКА, наверное, лучшее с 2000-х годов

Созин: новое поколение воспитанников ЦСКА, наверное, лучшее с 2000-х годов
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал победу ПФК ЦСКА над «Локомотивом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

«Вчера всех очень удивил ЦСКА. Кажется, Челестини не сказали, что Кубок можно взять, проиграв пять матчей в группе – и он выставил основу. И это перед очень важной встречей с «Зенитом» в РПЛ… Но новое поколение воспитанников клуба – шикарное. Наверное, лучшее с 2000-х годов: Кисляк, Глебов, Тороп, Лукин, Абдулкадыров…

Как я и говорил – про Рошу мы уже скоро и не вспомним. Сейчас в ЦСКА прекрасный костяк, молодые – на первых ролях. Посмотрим, как справятся с «Зенитом», однако с такими воспитанниками я за будущее клуба не переживаю», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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