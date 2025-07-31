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Созин: поражает глубина состава «Локо». При хорошем подходе клуб должен быть в тройке РПЛ

Созин: поражает глубина состава «Локо». При хорошем подходе клуб должен быть в тройке РПЛ
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Футбольный эксперт Андрей Созин оценил состав московского «Локомотива». Он выделил глубину состава железнодорожников. По мнению Созина, за счёт подбора футболистов «Локомотив» должен претендовать на место в тройке лидеров РПЛ. После двух стартовых туров москвичи идут на первой строчке в турнирной таблице.

«Глубина состава у «Локо» лично меня поражает. Вы видели основной состав на матч Кубка с ЦСКА? Семь замен было после матча с «Краснодаром»! И ведь все игроки – хорошего уровня. А уже во втором тайме вышли те, кто этот самый «Краснодар» в гостях обыграл… При этом костяк у Галактионова российский, в каждой линии: Митрюшкин, Сильянов, Баринов с Батраковым, Комличенко и Воробьёв – это я ещё не всех назвал. При хорошем подходе – «Локо» должен быть в тройке РПЛ, у них в среднем очень сильный состав», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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