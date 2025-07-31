«Арсенал» уступил «Тоттенхэму» в товарищеском матче в Гонконге
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались английские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге (Гонконг). «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу с минимальным счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 июля 2025, четверг. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Англия
0:1 Сарр – 45'
На 45-й минуте единственный гол забил полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Папе Матар Сарр.
В предыдущих товарищеских встречах «Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:2, а «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» — 0:0.
«Тоттенхэм Хотспур» завершил сезон-2024/2025 английской Премьер-лиги на 17-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков за 38 матчей. «Арсенал» финишировал на второй строчке, заработав 74 очка. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», у которого 84 очка.
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