«Арсенал» уступил «Тоттенхэму» в товарищеском матче в Гонконге

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге (Гонконг). «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

На 45-й минуте единственный гол забил полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Папе Матар Сарр.

В предыдущих товарищеских встречах «Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:2, а «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» — 0:0.

«Тоттенхэм Хотспур» завершил сезон-2024/2025 английской Премьер-лиги на 17-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков за 38 матчей. «Арсенал» финишировал на второй строчке, заработав 74 очка. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», у которого 84 очка.