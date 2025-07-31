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Гранат: Карпин — максималист, для него удовлетворительным будет только первое место в РПЛ

Гранат: Карпин — максималист, для него удовлетворительным будет только первое место в РПЛ
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался об амбициях московского клуба. По его мнению, попадание бело-голубых в топ-3 или топ-5 по итогам сезона станет добротным результатом.

«У «Динамо» ведётся плодотворная работа на трансферном рынке. Видно, что клуб берёт не количеством, а качеством — приходят очень добротные футболисты для решения высоких задач. Наверное, на бумаге «Динамо» способно бороться за чемпионство РПЛ. У команды такой состав и такой тренер. Все ждут выполнения больших задач, однако я бы не спешил с этим.

Карпин — максималист, для него удовлетворительным будет только первое место в РПЛ. Если «Динамо» попадёт в тройку или в пятёрку, будет показывать качественную игру в каждом туре — это будет добротный результат. Но, конечно, хотелось бы, чтобы клуб боролся за чемпионство», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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