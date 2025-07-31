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В «Ахмате» заявили о необходимости приобретения новых игроков для ротации

В «Ахмате» заявили о необходимости приобретения новых игроков для ротации
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Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук заявил, что грозненской команде нужно приобрести нескольких игроков, чтобы усилить состав для борьбы в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» уступил «Зениту» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

— К чему команда будет стремиться в Кубке России?
— Мы в принципе стараемся не разделять турниры. Сегодняшняя игра показала, что мы готовы играть на два фронта. Нам нужен ещё ряд игроков, которые составят основу для двух равносильных составов, чтобы без потери качества осуществлять ротацию, — приводит слова Сторожука официальный сайт «Ахмата».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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