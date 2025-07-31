Владимир Гранат: Жедсон Фернандеш — заявка «Спартака» на чемпионство

Бывший футболист Владимир Гранат высказался о возможном переходе полузащитника Жедсона Фернандеша из турецкого «Бешикташа» в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить до € 27 млн.

«Надеюсь, Жедсон Фернандеш стоит € 27 млн и усилит «Спартак». Этот трансфер — заявка на конкурентоспособность и на чемпионство. Что значит — у «Спартака» всё нормально с центром поля? Я не вижу там ярких футболистов, за исключением Барко. Но и он не всегда стабилен. Жедсон — хорошее усиление», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

30 июля стало известно, что Жедсон Фернандеш прилетел в Москву для завершения перехода в «Спартак».