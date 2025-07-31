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«Сочувствую ему». В «Динамо» ответили на критическое замечание Генича об игре с «Ростовом»

«Сочувствую ему». В «Динамо» ответили на критическое замечание Генича об игре с «Ростовом»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на критическое замечание комментатора Константина Генича по итогам матча 2-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0). Генич, в частности, заявил, что не словил оргазм от игры бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«В первую очередь сочувствую Константину и желаю ярких ощущений от футбола. Команда в процессе перестройки — адаптации игроков к тренеру и наоборот. Понятно, что мы ожидаем более яркой и цельной игры. Но причины того, что происходит, нам понятны», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка по итогам двух первых туров.

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