Президент «Барселоны»: Месси был лучшим игроком мира, Ямаль способен добиться того же

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что 18-летний вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль способен стать футболистом уровня экс-нападающего клуба Лионеля Месси.
«Месси был лучшим игроком в мире, и я думаю, что Ламин на текущий момент также в состоянии стать лучшим в мире. Посмотрим, посмотрим. Он [Ламин] футболист, подобных которому мало, потому что он гений и играет на высочайшем уровне.
Ламин обладает яркой индивидуальностью. Месси в своё время тоже был крайне профессиональным игроком. Конечно, Месси выиграл всё и добился всего. Для меня он, пожалуй, лучший игрок в истории», — приводит слова Лапорты Marca.
Выступая за «Барселону», Месси взял семь «Золотых мячей».
Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: