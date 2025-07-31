Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны»: Месси был лучшим игроком мира, Ямаль способен добиться того же

Президент «Барселоны»: Месси был лучшим игроком мира, Ямаль способен добиться того же
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что 18-летний вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль способен стать футболистом уровня экс-нападающего клуба Лионеля Месси.

«Месси был лучшим игроком в мире, и я думаю, что Ламин на текущий момент также в состоянии стать лучшим в мире. Посмотрим, посмотрим. Он [Ламин] футболист, подобных которому мало, потому что он гений и играет на высочайшем уровне.

Ламин обладает яркой индивидуальностью. Месси в своё время тоже был крайне профессиональным игроком. Конечно, Месси выиграл всё и добился всего. Для меня он, пожалуй, лучший игрок в истории», — приводит слова Лапорты Marca.

Выступая за «Барселону», Месси взял семь «Золотых мячей».

Материалы по теме
Гвардиола ответил, сможет ли Ламин Ямаль превзойти Лионеля Месси

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android