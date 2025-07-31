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Радченко: футболисты, которые уходят из ЦСКА, исчерпали свой потенциал в клубе

Радченко: футболисты, которые уходят из ЦСКА, исчерпали свой потенциал в клубе
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Бывший футболист Дмитрий Радченко считает, что игроки, которые уходят из ЦСКА, исчерпали свой потенциал в клубе.

«У ЦСКА перестраивается команда, костяк уходит. Те футболисты, которые уходят, поняли, что исчерпали свой потенциал в ЦСКА, и теперь хотят нового вызова. Их будет очень трудно заменить, это тяжёлые потери для ЦСКА. Но это неизбежный процесс, который часто происходит в больших клубах. Новый тренер армейцев перестраивает игру команды, поэтому многие футболисты раскрываются по-новому. Тот же Круговой теперь играет очень прилично и забивает голы, хотя я его знаю в качестве крайнего защитника», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стан красно-синих покинули Аббосбек Файзуллаев, Миралем Пьянич, Кристиан Бистрович, Рифат Жемалетдинов.

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