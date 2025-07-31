Месси высказался о своей дисквалификации в МЛС
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после победы над мексиканским «Атласом» со счётом 2:1 в рамках Кубка лиг рассказал, как на его игру повлияла дисквалификации из-за пропуска Матча всех звёзд.
Кубок лиг MLS + MX . 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Сеговия – 58' 1:1 Лосано – 80' 2:1 Вейгандт – 90+6'
«Сначала я играл немного медленно. Я выступал стабильно, но на днях мне не дали играть, и сегодня я это заметил, особенно в первом тайме. Отсутствие игры на днях, хотя на первый взгляд кажется, что это помогает, для меня хуже, потому что мне нужно соревноваться. Физически, от игры к игре, я чувствую, что вхожу в ритм», — приводит слова аргентинца Mundo Deportivo.
Напомним, Месси пропустил матч чемпионата МЛС с «Цинциннати», так как вместе с одноклубником Жорди Альбой отказался участвовать в выставочной встрече.
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