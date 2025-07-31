«Спартак» объявил о трансфере Жедсона Фернандеша

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о переходе португальского полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

Фото: Сайт ФК «Спартак

Контракт с 26-летним игроком подписан до 2029 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов. Технический директор «Бешикташа» Эудард Граф сообщил, что сумма трансфера Фернандеша в московский «Спартак» составит € 27 млн. В России португалец будет получать € 3,5 млн с учётом бонусов. В «Бешикташе» он зарабатывал € 1,3 млн (по данным местных СМИ).

Жедсон Фернандеш стал самой дорогой покупкой в истории «Спартака». Предыдущим самым дорогим приобретением стало подписание 27-летнего центрального нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа в феврале 2025 года. Сумма трансфера тогда составила € 18,7 млн.

До «Бешикташа» Жедсон выступал за «Галатасарай», «Тоттенхэм Хотспур» и «Бенфику». Также вызывался в основную сборную Португалии, за которую провёл два матча.