Кирьяков: в «Динамо» для Карпина делается очень многое, но и спрашивать будут серьёзно

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о результатах московского «Динамо» на старте сезона-2024/2025, а также прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

«Покажет время, насколько трансферная политика «Динамо» летом хороша. Но приобретения показывают, что руководство клуба намерено создать команду, которая будет бороться за чемпионство. Пока игра «Динамо» вызывает сомнения. Однако если смотреть вперёд с оптимизмом, это дело времени. Нужно, чтобы все сыгрались и поняли требования, а команда выигрывала именно по игре и не так натужно. Сейчас для Карпина делается очень многое, но и спрашивать за это с него будут серьёзно», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом текущего сезона Российской Премьер-Лиги. После двух стартовых туров в активе бело-голубых четыре набранных очка. Летом состав команды пополнили форвард Иван Сергеев из «Крыльев Советов», полузащитник Рубенс из «Атлетико Минейро», а также защитники Максим Осипенко («Ростов») и Бактиёр Зайнутдинов («Бешикташ»).