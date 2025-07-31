Стали известны арбитры, которые обслужат матчи медиаклубов в Кубке России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) на сайте объявил о судейских назначениях на матчи первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

В первом раунде Пути регионов сыграют три медийных футбольных клуба: «Амкал», соперником которого станет «Квант», «БроукБойз», который встретится с «Орлом», и 2DROTS, которые поборются за выход во второй раунд с «Торпедо-Владимир».

5 августа (вторник)

«РВЧеллендж» – «Звезда»: судья – Роман Марнавский. Помощники судьи – Виталий Сажин, Кирилл Червоткин; резервный судья – Максим Пуртов; инспектор – Максим Ганджаев.

«Амкал» – «Квант»: судья – Даниил Логвинов. Помощники судьи – Сергей Ченцов, Денис Машьянов; резервный судья – Тимофей Валов; инспектор – Наталья Авдонченко.

«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: судья – Павел Клипиков. Помощники судьи – Михаил Бальцеров, Степан Кабанов; резервный судья – Николай Зайцев; инспектор – Илья Минц.

6 августа (среда)

«Красное Знамя» – «Коломна»: судья – Дмитрий Матвеев. Помощники судьи – Владислав Балдынов, Павел Шестаков; резервный судья – Илья Голубев; инспектор – Константин Барсуков.

«Ильпар» – «Носта»: судья – Владислав Демянчук. Помощники судьи – Арсений Крылов, Илья Минин; резервный судья – Владислав Ситников; инспектор – Александр Шатунов.

«ПСК Динская» – «Дружба»: судья – Олег Гусаков. Помощники судьи – Максим Новиков, Иван Бирюков; резервный судья – Даниил Белоусов; инспектор – Татьяна Евсеева.

«СШ Ленинградец» – «Череповец»: судья – Евгений Седов. Помощники судьи – Павел Волков, Роман Дмитриев; резервный судья – Данила Лукашев; инспектор – Герман Кравченко.

«БроукБойз» – «Орёл»: судья – Иван Герасимов. Помощники судьи – Никита Марченко, Илья Черепнев; резервный судья – Олег Лечов; инспектор – Юрий Янченко.

2DROTS – «Торпедо-Владимир»: судья – Станислав Бращин. Помощники судьи – Кирилл Сисикин, Артур Макеенков; резервный судья – Дмитрий Михалёв; инспектор – Иван Бирюлин.

7 августа (четверг)

«Анри» – «КДВ»: судья – Максим Скорочкин. Помощники судьи – Дмитрий Лысенко, Николай Быковский; резервный судья – Макар Янчук; инспектор – Евгений Кулемесин.

«Бурятия» – «Иркутск»: судья – Виталий Евдокимов. Помощники судьи – Артём Рамхен, Сергей Васильев; резервный судья – Максим Акинфеев; инспектор – Евгений Леканов.

«Темп» – «Уралец-ТС»: судья – Артём Петренко. Помощники судьи – Олег Патраков, Ринат Хаяров; резервный судья – Роман Труханович; инспектор – Владимир Лапкин.

«СШ №1-Кристалл» – «Луки-Энергия»: судья – Никита Морозов. Помощники судьи – Дмитрий Гришенев, Артём Титов; резервный судья – Георгий Потапов; инспектор – Игорь Сухаренок.