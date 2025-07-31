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Месси похвалил аргентинца Де Пауля за первую игру в составе «Интер Майами»

Месси похвалил аргентинца Де Пауля за первую игру в составе «Интер Майами»
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хорошо отозвался о дебютной игре своего одноклубника и сокомандника по сборной Аргентины Родриго Де Пауля. Американский клуб сумел выиграть встречу Кубка лиг с «Атласом» со счётом 2:1.

Кубок лиг MLS + MX . 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Сеговия – 58'     1:1 Лосано – 80'     2:1 Вейгандт – 90+6'    

«Мы давно знаем друг друга, много матчей провели вместе. Он придаёт команде качественный импульс. Он приходит с огромным желанием. Сегодня, после совсем короткой тренировки, он сделал всё, что только можно сделать, бегая здесь, при такой жаре, влажности и высоких температурах», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

31-летний полузащитник перешёл в команду Дэвида Бекхэма 26 июля.

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