Месси похвалил аргентинца Де Пауля за первую игру в составе «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хорошо отозвался о дебютной игре своего одноклубника и сокомандника по сборной Аргентины Родриго Де Пауля. Американский клуб сумел выиграть встречу Кубка лиг с «Атласом» со счётом 2:1.

«Мы давно знаем друг друга, много матчей провели вместе. Он придаёт команде качественный импульс. Он приходит с огромным желанием. Сегодня, после совсем короткой тренировки, он сделал всё, что только можно сделать, бегая здесь, при такой жаре, влажности и высоких температурах», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

31-летний полузащитник перешёл в команду Дэвида Бекхэма 26 июля.