«Шахтёр» — «Бешикташ»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 31 июля, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и турецкий «Бешикташ». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Испания). Начало игры — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «Шахтёр» в гостях победил «Бешикташ» со счётом 4:2.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом.