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Смолов сравнил трансфер Жедсона в «Спартак» с приобретениями «Зенита»

Смолов сравнил трансфер Жедсона в «Спартак» с приобретениями «Зенита»
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Экс-форвард «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал переход португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в московский «Спартак». Сегодня, 31 июля, красно-белые официально объявили о трансфере игрока.

«Это большой ценник, но с учётом тех трансферов, что делает «Зенит», почему не делать этого «Спартаку». Если они хотят быть конкурентами, то понимают, что нужно тратить деньги на хороших футболистов. Однако последний их трансфер за € 20 млн не гарантирует вообще ничего», — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

Жедсон Фернандеш выступал за «Бешикташ» с лета 2022 года. В стамбульский клуб полузащитник перебрался из «Бенфики». Кроме того, на счету Фернандеша два матча в составе национальной команды Португалии.

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