«Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

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Сегодня, 31 июля, завершается 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч «Рубин» — «Оренбург». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы на игру.

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Нигматуллин (вратарь), Нижегородов, Грицаенко, Рожков, Вуячич (капитан), Ходжа, Апшацев, Зотов, Чумич, Безруков, Даку.

«Оренбург»: Сысуев (вратарь), Косерик, Сыщенко, Хотулёв, Поройков, Ломакин, Барановский, Оганесян, Болотов (капитан), Сахархизан, Гузина.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».