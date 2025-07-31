Смолов ответил, чем могут быть обусловлены слова Станковича про усталость

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о словах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который после поражения в матче 2-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:3) сказал, что устал и беспокоится о своём здоровье.

— Когда Станкович говорит: «Я устал», ваши варианты, от чего?

— Моё ощущение, от снимает с себя ответственность.

— Как к игрокам относится в такой момент?

— Он ведь может прийти в раздевалку и сказать: «У нас с руководством недопонимание, а в раздевалке мы друг за друга. Я это сказал, подразумевая их»… Это в продолжение того, о чём я говорил. Люди, которые приходят на должность главного тренера «Спартака», для меня выглядят немного фейково, они неискренни в своих эмоциях, в своих словах. Не хочу оскорбить, возможно, ошибаюсь, но для меня это выглядит как попытка снять ответственность и давление. При этом такой вброс, что якобы это не со мной связано, что что-то происходит, от чего я устал, а моя ответственность здесь минимальна, — сказал Смолов в видео на YouTube-канале BetBoom Sports.

Как появился «Спартак»: