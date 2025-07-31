«Очень доволен Расмусом». Аморим — о Хойлунде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре нападающего своей команды Расмуса Хойлунда во время предсезонной подготовки.

«Я очень доволен Расмусом. Не знаю, что произойдёт до конца трансферного окна. Нападающие хорошо играют, помогают команде — это очень важно. Рас прогрессирует», — приводит слова Аморима журналист Лори Уитвелл из The Athletic в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Хойлунд принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Ранее появлялась информация об интересе итальянских клубов к форварду «красных». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.