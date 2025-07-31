«Охота началась». «Спартак» представил Жедсона Фернандеша эффектным видеороликом

«Спартак» представил португальского полузащитника Жедсона Фернандеша видеороликом с лучшими моментами футболиста в «Бешикташе».

«Жедсон здесь. Охота началась», — говорится в подписи к ролику.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов. В России португалец будет получать € 3,5 млн с учётом бонусов. В «Бешикташе» он зарабатывал € 1,3 млн (по данным местных СМИ).

Жедсон Фернандеш стал самой дорогой покупкой в истории «Спартака». До «Бешикташа» Жедсон выступал за «Галатасарай», «Тоттенхэм Хотспур» и «Бенфику». Также вызывался в основную сборную Португалии, за которую провёл два матча.