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Стал известен игровой номер Жедсона Фернандеша в «Спартаке»

Стал известен игровой номер Жедсона Фернандеша в «Спартаке»
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Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш будет выступать за красно-белых под 83-м номером, сообщается на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов. В России португалец будет получать € 3,5 млн с учётом бонусов. В «Бешикташе» он зарабатывал € 1,3 млн (по данным местных СМИ).

Жедсон Фернандеш стал самой дорогой покупкой в истории московского «Спартака». До «Бешикташа» Жедсон выступал за «Галатасарай», «Тоттенхэм Хотспур» и «Бенфику». Также вызывался в основную сборную Португалии, за которую провёл два матча.

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