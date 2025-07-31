«Вест Хэм» объявил о снятии с Лукаса Пакета обвинений в ставках

«Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте подтвердил, что независимая комиссия по регулированию сняла с полузащитника команды Лукаса Пакета обвинения в неправомерном поведении, выдвинутые против него Футбольной ассоциацией. Игрок подозревался в причастности к ставкам на матчи с его участием. Ему грозила пожизненная дисквалификация.

«С первого дня расследования я настаиваю на своей невиновности в этих крайне серьёзных обвинениях. Сейчас не могу сказать ничего больше, но хотел бы выразить свою благодарность богу и желание вернуться к игре в футбол с улыбкой на лице. [Хочу выразить благодарность] моей жене, никогда не отпускавшей мою руку, а также моей семье, друзьям и команде юристов, которая меня поддерживала, — спасибо вам за всё», — приводит слова Пакета пресс-служба «молотобойцев».

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