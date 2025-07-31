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Новичок «Динамо» Рубенс прокомментировал свой переход в московский клуб

Новичок «Динамо» Рубенс прокомментировал свой переход в московский клуб
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Бразильский полузащитник Рубенс, перешедший в московское «Динамо» из «Атлетико Минейро», высказался о своём переходе в стан бело-голубых. О трансфере пресс-служба столичной команды объявила сегодня, 31 июля.

«Я очень рад оказаться в «Динамо». Всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате. Хочу показать на поле всё, на что я способен, провести хороший сезон и достичь поставленных целей», — приводит слова Рубенса официальный сайт «Динамо».

Срок контракта бразильца с новой командой рассчитан до 2030 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока в «Динамо» может составить до € 12 млн. Рубен является воспитанником «Атлетико Минейро» и впервые в карьере сменил команду.

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