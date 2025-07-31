Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Бешикташе» раскрыли точную сумму трансфера Жедсона в «Спартак» и размер бонусов

В «Бешикташе» раскрыли точную сумму трансфера Жедсона в «Спартак» и размер бонусов
Аудио-версия:
Комментарии

«Бешикташ» на официальном сайте назвал точную сумму трансфера португальского полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак», а также объявил размер бонусов, которые может получить за выступления игрока.

«Достигнуто соглашение об окончательном переходе футболиста Жедсона Фернандеша в московский «Спартак». По соглашению «Спартак» выплатит нашему клубу отступные в размере € 20 779 220. Кроме того, согласно трансферному договору между нашим клубом и «Спартаком», предусмотрены условные бонусы, не превышающие € 7 272 729», — говорится на сайте «Бешикташа».

Жедсон Фернандеш стал самой дорогой покупкой в истории «Спартака». До «Бешикташа» Жедсон также выступал за «Галатасарай», «Тоттенхэм Хотспур» и «Бенфику». Также вызывался в основную сборную Португалии, за которую провёл два матча.

Материалы по теме
Видео
«Охота началась». «Спартак» представил Жедсона Фернандеша эффектным видеороликом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android