В «Спартаке» перечислили сильные качества Жедсона Фернандеша

В московском «Спартаке» рассказали о предпочитаемой позиции новичка клуба Жедсона Фернандеша и его главных игровых качествах.

«В подавляющем большинстве игр на протяжении карьеры Жедсон действовал в роли центрального полузащитника. Реже — на позиции центрального атакующего хавбека. Кроме того, у него есть небольшой опыт игры на флангах (в основном ещё в составе «Бенфики»).

Универсального хавбека отличают высокая скорость, эффективный дриблинг, впечатляющие физические данные. Он часто вынуждает соперников на себе фолить, хорош в отборе и перехватах, может плотно пробить с разных дистанций, владеет коротким и длинным пасом», — сообщает официальный сайт «Спартака».

В минувшем сезоне Жедсон Фернандеш провёл за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.