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Топ-5 самых дорогих приобретений в истории московского «Спартака»

Топ-5 самых дорогих приобретений в истории московского «Спартака»
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Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш возглавил список самых дорогих приобретений в истории московского клуба.

«Бешикташ» объявил, что продал Жедсона в «Спартак» за € 20 779 220, также клуб может получить бонусы, не превышающие сумму в размере € 7 272 729.

По данным портала Transfermarkt, Жедсон — самая дорогая покупка в истории красно-белых (€ 20,8 млн). На втором месте располагается нападающий Ливай Гарсия, который минувшей зимой был куплен у афинского АЕКа за € 18,7 млн. Тройку самых дорогих трансферов «Спартака» замыкает Гус Тиль, в сезоне-2019/2020 купленный у АЗ из Нидерландов за € 18 млн.

Четвёртая самая дорогая покупка «Спартака» — Эсекьель Барко, приобретённый у «Ривер Плейт» за € 14 млн, пятёрку замкнул переход Манфреда Угальде из «Твенте» (€ 13 млн).

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