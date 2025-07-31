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Кирьяков: сколько можно ЦСКА работать на перспективу? Фанаты скучают по борьбе за золото

Кирьяков: сколько можно ЦСКА работать на перспективу? Фанаты скучают по борьбе за золото
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Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал трансферную политику московского ЦСКА. Ранее полузащитник Аббосбек Файзуллаев перебрался в турецкий «Истанбул Башакшехир», а защитник армейцев Виллиан Роша близок к трансферу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Думаю, уход футболистов из ЦСКА негативно скажется на команде. Какими бы талантливыми ни были молодые латиносы, которые должны пополнить команду, времени для раскачки у топ-клубов нет. Трудно сказать, что ЦСКА работает на перспективу. Сколько можно это делать? Болельщики скучают по серьёзным результатам, по борьбе за чемпионство. Прошлый сезон дал надежду, что в этом году ЦСКА продолжит работать в этом ключе. Но мы видим, что тренер ушёл, уходят футболисты. Что-то здесь не то! Будем надеяться, что ЦСКА за короткое время будет играть так же хорошо и останется боевой единицей, несмотря на потери», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Армейцы завершили минувший сезон на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив «Краснодару» и «Зениту». В Фонбет Кубке России — 2024/2025 красно-синие завоевали золотые медали, победив в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, (4:3 пен.)).

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