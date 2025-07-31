Игорь Осинькин отреагировал на слухи о возможном назначении в «Сочи»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём возможном назначении в «Сочи». Команда Роберта Морено проиграла все три матча на старте нового сезона с общим счётом 2:10.

«Со мной никто не связывался», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Предыдущим местом работы 60-летнего Игоря Осинькина были самарские «Крылья Советов», которые он тренировал на протяжении пяти лет с 2020 года. Специалист покинул клуб по окончанию сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, завершив чемпионат на 10-й строчке. Сейчас самарскую команду возглавляет Магомед Адиев.