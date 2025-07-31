Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Осинькин отреагировал на слухи о возможном назначении в «Сочи»

Игорь Осинькин отреагировал на слухи о возможном назначении в «Сочи»
Комментарии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём возможном назначении в «Сочи». Команда Роберта Морено проиграла все три матча на старте нового сезона с общим счётом 2:10.

«Со мной никто не связывался», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Предыдущим местом работы 60-летнего Игоря Осинькина были самарские «Крылья Советов», которые он тренировал на протяжении пяти лет с 2020 года. Специалист покинул клуб по окончанию сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, завершив чемпионат на 10-й строчке. Сейчас самарскую команду возглавляет Магомед Адиев.

Материалы по теме
«Стыдно и позорно. Не знаю, как смотреть в глаза детям». Крик души тренера «Сочи»
«Стыдно и позорно. Не знаю, как смотреть в глаза детям». Крик души тренера «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android