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Нино попросил «Зенит» отпустить его во «Флуминенсе» — журналист Лесса

Нино попросил «Зенит» отпустить его во «Флуминенсе» — журналист Лесса
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Центральный защитник «Зенита» Нино обратился к клубу с просьбой отпустить его во «Флуминенсе», проявляющий интерес к 28-летнему футболисту. Об этом сообщает Fluminense Hub со ссылкой на журналиста Виктора Лесса в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок и его окружение попытаются убедить сине-бело-голубых принять предложение бразильской команды, которое может поступить на нынешней неделе. Подчёркивается, что желание Нино вернуться в Бразилию обусловлено семейными обстоятельствами.

Ранее СМИ сообщали, что «Флуминенсе» готовит предложение по трансферу Нино в размере € 8 млн. Однако «Зенит» готов отпустить игрока в случае предложения не менее € 12 млн.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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