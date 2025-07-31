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Акинфеев сделал подарок Глебову после его гола и передачи в Кубке России с «Локомотивом»

Акинфеев сделал подарок Глебову после его гола и передачи в Кубке России с «Локомотивом»
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Кириллу Глебову кепку с рыбой после встречи с «Локомотивом» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба, Глебов отметился забитым мячом и голевой передачей.

«Вы думали, я забыл? Нет, решил растянуть удовольствие. Думаю, вы все со мной согласитесь, что лучшим вчера был Кирилл Глебов. Он и становится обладателем почётнейшей кепки. Особая гордость и удовольствие — отмечать наших воспитанников. Так держать, Глеб!» — написал Акинфеев в телеграм-канале.

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