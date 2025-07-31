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Игорь Осинькин высказался о несостоявшемся переходе Пиняева в ЦСКА из «Локомотива»

Игорь Осинькин высказался о несостоявшемся переходе Пиняева в ЦСКА из «Локомотива»
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал несостоявшийся переход вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в московский ЦСКА. Ранее сообщалось, что красно-синие активировали пункт выкупа игрока в размере 900 млн рублей, но не смогли договориться о переходе с самим футболистом.

— Большой разницы между ЦСКА и «Локомотивом» нет. Кроме финансовой. Отсюда и решение Пиняева ничего не менять. «Локомотив» отлично к нему относился, многое сделал для его развития — там Сергей прогрессирует. В этом клубе он и остаётся, готов прогрессировать дальше. В том числе и для своей цели — поиграть за границей. Сергей всегда говорил, что хочет этого.

— Но ЦСКА довольно успешно продаёт в Европу.
— Здесь нужно изучать много вопросов: откуда легче, лучше, дороже. Наверное, у Пиняева есть некоторые договорённости с «Локомотивом» — ему обещают поддержку в определённых вопросах. Значит, Сергей им доверился. Из ЦСКА действительно уезжали футболисты, однако клуб, по-моему, под санкциями. Это юридический вопрос, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В московский клуб он перебрался из «Крыльев Советов», где работал под руководством Игоря Осинькина. Ранее сам футболист неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить свою карьеру в одном из европейских чемпионатов.

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