Дзюба считает, что отчасти его можно назвать народным футболистом

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил, можно ли сказать, что он является народным футболистом. По ходу игры 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:4) болельщики на трибунах стадиона «Фишт» несколько раз скандировали фамилию 36-летнего футболиста.

«Отчасти — да, наверное. Я думаю, если смотреть в процентном соотношении, то 30% людей меня не любят, а 70% — очень тепло относятся. Наверное, это связано ещё с чемпионатом мира 2018 года. Плюс детишки ко мне очень хорошо относятся, потому что я им всегда уделяю много времени.

Спасибо «Фишту», болельщики действительно меня тепло встретили. Я очень тепло отношусь к маленькому поколению, потому что они реально крутые, искренние, настоящие, умеют радоваться. Я стараюсь быть таким же. Как бы ни старел, стараюсь оставаться на позитиве, что бы ни было», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

На чемпионате мира 2018 года, который состоялся в России, Дзюба принял участие в пяти матчах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Всего в составе российской национальной команды форвард сыграл 56 встреч, где забил 31 гол и сделал 16 ассистов. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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