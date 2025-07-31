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«Челси» отдал Кендри Паэса в аренду «Страсбургу»

«Челси» отдал Кендри Паэса в аренду «Страсбургу»
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Полузащитник «Челси» Кендри Паэс перешёл во французский «Страсбург» на правах аренды, сообщается на сайте английского клуба.

Арендное соглашение с 18-летним эквадорским футболистом заключено до конца сезона-2025/2026.

«Мы с нетерпением ждём возможности следить за развитием Кендри и поддерживать его на протяжении всего его пребывания во Франции. Удачи!» — говорится в сообщении «Челси».

Сделка по переходу Паэса из эквадорского «Индепендьенте дель Валье» в «Челси» была заключена в июне 2023 года, но полноценно он стал игроком «синих» после того, как в мае 2025 года ему исполнилось 18 лет. Паэс провёл 70 матчей за «Индепендьенте дель Валье», а также 18 встреч за сборную Эквадора.

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