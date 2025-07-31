Игорь Осинькин обратился к критикам Ивана Сергеева после первых матчей за «Динамо»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре за новый клуб нападающего «Динамо» Ивана Сергеева. Специалист и игрок вместе работали в самарской команде.

«Сейчас о Ване говорят в разном контексте: то он не очень хорошо играет, то хорошо делает свою работу — забивает. Но я так скажу: Сергеев — форвард одного касания. В любой игре он выполнит очень большой объём работы, но он не будет обводить по три человека, участвовать в комбинациях в центре поля. Этого от него ждать не нужно. «Динамо» купило голеадора, который должен быть в штрафной в нужный момент. И это Ваня будет делать всегда — он знает, как забивать голы. Поэтому нужно включить правильные ожидания от его игры.

Не считаю, что он сделал что-то сверхъестественное, однако три гола в трёх матчах — действительно нормальный старт. У кого-то есть вопросы к качеству игры Сергеева и всего «Динамо». Давайте наберёмся терпения. Не бывает так, чтобы вся команда с новым тренером и игроками сразу начала разговаривать на одном языке, понимать друг друга. Радует то, что Ване доверяют, а он показывает то, чего от него ждали. Скажу скептикам: не нужно строить от него завышенных ожиданий», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.