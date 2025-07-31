Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Осинькин обратился к критикам Ивана Сергеева после первых матчей за «Динамо»

Игорь Осинькин обратился к критикам Ивана Сергеева после первых матчей за «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре за новый клуб нападающего «Динамо» Ивана Сергеева. Специалист и игрок вместе работали в самарской команде.

«Сейчас о Ване говорят в разном контексте: то он не очень хорошо играет, то хорошо делает свою работу — забивает. Но я так скажу: Сергеев — форвард одного касания. В любой игре он выполнит очень большой объём работы, но он не будет обводить по три человека, участвовать в комбинациях в центре поля. Этого от него ждать не нужно. «Динамо» купило голеадора, который должен быть в штрафной в нужный момент. И это Ваня будет делать всегда — он знает, как забивать голы. Поэтому нужно включить правильные ожидания от его игры.

Не считаю, что он сделал что-то сверхъестественное, однако три гола в трёх матчах — действительно нормальный старт. У кого-то есть вопросы к качеству игры Сергеева и всего «Динамо». Давайте наберёмся терпения. Не бывает так, чтобы вся команда с новым тренером и игроками сразу начала разговаривать на одном языке, понимать друг друга. Радует то, что Ване доверяют, а он показывает то, чего от него ждали. Скажу скептикам: не нужно строить от него завышенных ожиданий», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Динамо» пропустило феноменальный гол. Но спаслось благодаря огненному Сергееву! Видео
«Динамо» пропустило феноменальный гол. Но спаслось благодаря огненному Сергееву! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android