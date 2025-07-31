Челестини отреагировал на слова Кантона, что тренер ЦСКА является новым Гвардиолой

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о словах бывшего нападающего сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрика Кантона, заявившего, что швейцарский специалист является новым Хосепом Гвардиолой.

— Вы согласны со словами Кантона о себе?

— Даже не знаю. Но, думаю, главная схожесть в том, чтобы больше играть с мячом, атаковать. Было время, когда в Ла-Лиге была «Барселона» Гвардиолы и все остальные, потому что в тот момент это было что-то новое, в том числе и для сборной Испании. Я любил играть в футбол, поэтому мне нравится идея владеть мячом. Поэтому я всегда был связан с этой идеей. Но это просто идея. Не думаю, что можно повторить то, что делал Пеп, потому что он работал в «Барселоне», «Баварии». Схожесть с Гвардиолой в том, чтобы пытаться больше доминировать, дорожить мячом, — сказал Челестини в видео на YouTube-канале Nobel.

В своём высказывании Кантона подчеркнул, что у Челестини и Гвардиолы была одна и та же игра, когда они были футболистами. Также у них одинаковое видение футбола как у тренеров.

ЦСКА объявил о назначении швейцарского специалиста на должность главного тренера красно-синих 20 июня. Контракт с Челестини подписан по схеме «2+1».

Материалы по теме Челестини сравнил игру ЦСКА в матче с «Ахматом» в РПЛ и с «Локомотивом» в Кубке России

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: